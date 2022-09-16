周五美市盘前下跌 重点谈软件公司Adobe Inc

星期五（9月16日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期五（9月16日）下跌。美国市场开市后有可能会再次承压。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌28.60点或0.73％，报3872.80点；纳斯达克100指数期货跌98.90点或0.83％，报11828.60点；道琼斯指数期货则退低195.30点，报30766.50点。

●美国联储局看来会继续实施收紧政策，导致股市隔夜（星期四）在午后交易中延续跌势，全日大幅收低。

●标准与普尔500指数隔夜下跌44.66点，闭市报3901.35点。重量级的道琼斯指数则跌173.27点，闭市报30961.82点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.71％或206.91点，以11927.49点收市。

●美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是111亿1000万股，比过去20天的103亿5000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

●联邦快递（FedEx Corp）刚发布初步业绩报告，预计截至8月底的第一季度营业额会是232亿美元，调整后的每股盈利则会是3.44美元。联邦快递也撤回之前对2023财年的盈利预测，还预计第二季度整体商业状况将会进一步减弱。联邦快递股价在盘前交易中下跌多达19.54％或40.04美元，截稿时报164.83美元。

●根据零售商Bed Bath & Beyond网站上贴文，该公司已经列出了56个即将关闭的零售地点。这个关闭行动将能为公司本财年的销售、一般和行政开支（SG&A）减少约2亿5000万美元。Bed Bath & Beyond股价在今晚盘前下跌0.14美元，截稿时报8.65美元。

●有黑客公开声称已经侵入优步（Uber Technologies）内部数码资料库，导致优步股价在今晚盘前下跌了5.10％，截稿时报31.44美元。

●下文我们来看看Adobe Inc为什么是隔夜标准与普尔500指数中百分比跌幅最大的股票。星期五晚盘前该股继续下跌6.73美元，截稿时报302.40美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、优步（Uber Technologies）、联邦快递和英伟达（NVIDIA）。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

Adobe在隔夜文告也说，它会把公司旗下产品的一些功能，例如插图、摄影和视频技术，整合到Figma的平台中。（路透社）

Adobe Inc

（纳斯达克证券交易所代码：ADBE）

美国软件公司Adobe Inc隔夜宣布，它将以200亿美元的现金和股票，收购软件设计初创公司Figma。这个消息一出来，Adobe股价下跌了将近17％，是该股自2010年以来最大跌幅，也是隔夜标准与普尔500指数股当中，百分比跌幅最大的股票。

Figma成立于2012年，主要从事云端软件设计。它与Adob​​e旗下的XD程序在市场上是属于直接竞争的产品。Figma在2021年的最后一轮的融资中，曾被估值是100亿美元的初创公司。

根据市场各方传言，熟悉Figma公司财务状况的消息人士透露，Figma背后的融资支持者包括：Index Ventures、Greylock Partners和Kleiner Perkins等公司，而且他们也预计Figma今年的年度营业额将超过4亿美元。

换言之，Adobe是在云端市场整体销售量于去年创纪录后急剧收缩之际，以营业额的50倍来收购Figma的。

Adobe在文告中也说，它会把公司旗下产品的一些功能，例如插图、摄影和视频技术，整合到Figma的平台中。

另外，Adobe隔夜也公布了第三财季业绩。根据它的业绩报告，公司调整后的每股盈利是3.40美元，比Refinitiv搜集到分析师的3.33美元预测来得出色；不过营业额则是44亿3000万美元，与市场普遍预测一致。

Adobe也对第四季度业绩做出预估。该公司认为，本季度的营业额会是45亿2000万美元，比市场普遍预测的46亿美元低。它预计调整后的每股盈利会是3.50美元，比市场预估的每股盈利3.47美元高。

Adobe的业绩只是中规中矩，市场对Adobe收购Figma的看法也不一。在Tipranks的21名分析师当中，有13名给予该股“买进”的评级，八名给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是453.16美元。