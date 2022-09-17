24小时等候瞻仰女王灵柩 无障碍排队路线关闭至17日午时

（早报讯）英国政府一度暂停排队等候进入威斯敏斯特教堂瞻仰英女王伊丽莎白二世灵柩的安排，为有特别需要者而设的“无障碍”路线则暂停到星期六（9月17日）午时才重新开放。

路透社报道，当局从16日下午5时起，暂时关闭到达南华克公园指定终点的路线。

英国文化部于当天傍晚在推特上说，现在人们排队等候的时间预计会超过24小时，而且晚上更冷，气温预计会下降到7摄氏度。

为有特别需要或无法长时间站立排队的民众设立的“无障碍”路线将在当地时间17日午时（新加坡时间17日晚上7时）才恢复开放。

英国《独立报》报道，当局为民众提供的排队等候安排没有顾及残疾人士的需要，引发了关注。另据《电讯报》15日报道，一些老弱者在长时间排队等候的过程中有人摔倒、有人脱水，慈善组织批评政府没有对外公布另有一条更短的排队路线。

不过，在当局暂停民众进入威斯敏斯特教堂向英女王灵柩致哀后，人们还是继续排队。

漫长的等待和气候并没有改变人们要向英女王作最后道别的心意，来自英国全国和世界各地的人们还是不停地加入队伍排队。

在队伍中等候的伦敦会计师费夫里尔（Reuben Fevrier）谈到了女王的“坚强意志力、对国家的坚定承诺和非凡的一生”，他说，排队等候“是我起码做得到的事”。