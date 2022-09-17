韩美探索加强威慑态势以应对朝威胁

（早报讯）在朝鲜核导威胁全面升级的情况下，韩美国防部时隔近五年重启“延伸威慑战略协商”机制（EDSCG）会议，就加强威慑态势达成共识，并探索具体方案。

韩联社报道，韩国国防部次官（副部长）申范澈星期五（9月16日）说，朝鲜罔顾期间相关方为无核化付出的努力，不断加设核武攻击手段，甚至威胁将针对（韩美）同盟实际动用核武。

美国国防部负责政策的副部长卡尔说，美国将坚定不移地兑现对韩提供延伸威慑的承诺，包括核武、传统战略武器、导弹防御系统等美军所有防御手段。

朝鲜第七次核试验准备已经就绪，并于9月8日宣布将核武力政策法制化，朝鲜核武威胁的严重程度令人担忧。因此韩方不仅需要美国重申对韩协防承诺不变，还需提升美国“核保护伞”，即延伸威慑态势的执行力，并确保在此过程中进一步体现韩方立场。

在这个背景下，韩美16日商定每年例行举行延伸威慑战略协商机制会议，并在2023年会议之前举行工作级磋商，此举意义重大。

申范澈也借这次会议访问了位于华盛顿特区的安德鲁斯联合基地，并参观B-52战略轰炸机。有观点评论，此举在韩美合力运作战略资产方面具有象征性意义。而且，韩美将继7月举行“F-35A”战机联合军演后，即将在区域内部署“罗纳德·里根”号率领的航母打击群也体现出美方对落实延伸威慑相关承诺的意志。

值得关注的是，韩美在16日会议结束后发布的联合声明中强调，两国今后将对朝鲜任何核武攻击采取压倒性、决定性措施。据悉，韩美正在完善韩美“定制型威慑战略”，并计划在今年内举行延伸威慑手段运用演习（TTX）；这是针对朝鲜威胁所采取的相应措施。