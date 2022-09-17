伊朗女子被道德警察逮捕后丧命 民众示威抗议

（早报讯）伊朗一年轻女子被当地严格执行妇女戴头巾命令的道德警察拘留后陷入昏迷，最后宣告死亡，引发伊朗民众星期五（9月16日）在社交媒体和街头示威抗议。

路透社报道，被上载到社媒平台的一些视频显示，伊朗道德警察部门似乎对不戴头巾的妇女采取一些过激的行动。

在过去几个月，伊朗维权人士一直呼吁女性公开摘下她们的面纱，但这么做恐会导致女性被逮捕。伊朗强硬派统治者把违反伊斯兰衣着规定视为“不道德行为”。

另据伊朗官方媒体报道，伊朗总统莱希已下令对22岁女子阿米尼（Mahsa Amini）被捕后死亡展开调查。

警方驳斥殴打指控

警方说，阿米尼与其他被捕女子一起被关在一所道德警察局里时病倒。

根据警方一份声明，阿米尼从被带上警车到送抵警察局，没有警察与她有任何身体上的接触，并驳斥网上有关阿米尼被警察殴打的指控。

伊朗国家电视台播放的一段闭路电视画面显示，被指是阿米尼的一名女子从座位站起来与警察局里的一名官员讲话时突然倒下。

路透社无法核实这段视频的真伪。

称女子接受“再教育”后心脏病发 亲人否定说法

伊朗警方早前称阿米尼被带到警察局接受“再教育”后心脏病发作，但阿米尼的亲人否认她有心脏疾病。

伊朗一些著名运动员和艺术界人士过后纷纷在网上发表关于阿米尼之死的批评言论，向来直言不讳的改革派政治家马哈茂德·萨德吉（Mahmoud Sadeghi）更在推特上直呼伊朗最高领袖哈梅内伊说明他对此事的看法。

2020年美国白人警察单膝跪压黑人弗洛伊德颈项导致弗洛伊德丧命，哈梅内伊曾公开谴责这件事。