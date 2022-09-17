知情者称佐科无意竞选副手 将决定心目中的总统候选人

（早报讯）现在距离印度尼西亚总统选举还有一年多时间，一名知情者披露，印尼总统佐科将对支持哪位总统候选人作出决定，并指佐科无意竞选下届副总统。

《海峡时报》星期六（9月17日）引述多名消息人士的话说，现年70岁的印尼国防部长普拉博沃是佐科正在认真考虑支持的人选之一。

其中一名要求不具名者说：“普拉博沃有很大可能在不迟于2023年初宣布他的副总统人选。”

最有可能与这位大印尼运动党党魁搭档的副总统人选为52岁的国有企业部长艾力克（Erick Thohir）、57岁的东爪哇省长科菲法（Khofifah Indar Parawansa）以及55岁的民族觉醒党主席穆海明（Muhaimin Iskandar）。目前仍不清楚佐科会在什么时候宣布他将支持哪一组人选。

在过去两届总统选举中，普拉博沃都是佐科的手下败将，现在则是佐科的政治盟友。

目前人气较高的潜在总统人选除了普拉博沃外，还有中爪哇省长甘贾（Ganjar Pranowo）和雅加达特区首长阿尼斯（Anies Baswedan）。属斗争民主党的甘贾和无党籍的阿尼斯均为53岁。

根据印尼法律，政党联盟须获至少25％选票或20％国会席次，才有资格提名正副总统候选人。大印尼运动党已公开表明支持普拉博沃三度挑战总统宝座，而随着大印尼运动党与民族复兴党（PKB）结盟，两党共有23.6％国会议席，这让普拉博沃成为目前唯一锁定提名资格的潜在候选人。

按印尼宪法规定，已担任两届总统的佐科不能再寻求连任。斗争民主党负责竞选事务执委班邦（Bambang Wuryanto）13日称，只要获得一个政党或政党联盟的提名，佐科可以在2024年竞选副总统。

印尼总统选举定2024年2月14日举行。