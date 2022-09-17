意大利暴雨引发洪水土崩 至少10人死

（早报讯）意大利中部地区连日降暴雨引发洪水和土崩，已造成至少10人死亡，多人失踪。

暴雨从星期四（9月15日）傍晚开始持续到夜间，两小时内降雨量达到420毫米，相当于平时半年的降雨量。受这场暴雨影响最严重的是中部的马尔凯（Marche）大区及周边地区。洪水冲毁大量房屋，许多民众爬上屋顶或树上等待救援，一些车辆被冲走。

受暴雨影响最严重的是中部的马尔凯（Marche）大区及周边地区。（路透社）

一名受灾者形容，洪水和泥浆有如海啸般倾泻而来，根本无处可逃，只能眼睁睁看着家人被卷走。

安德莉亚（25岁）告诉法新社记者，她当时与丈夫和儿子在地下停车场。“浑浊的雨水突然涨得非常快，他们根本没有机会逃亡……就像海啸般，一眨眼就被冲走了。”

马尔凯地区政府的民事保护负责人阿古兹说，这场大雨的强度远远超过预期，因此之前没有发布预警。他告诉记者：“我们收到一个正常的降雨报告，没有人预料会发生这样的事情。”

当地消防部门说，约300名消防员正在协助灾后救援工作。有媒体报道，失踪者当中包括一名被洪水冲走的婴孩。当局预计，死亡人数将增加。

这场天灾再次引发人们对气候变化的关注。今年以来，意大利遭受高温等一系列极端天气困扰，夏季极度高温、干旱，水位降至多年来的低点，农业减产至少三分之一。意大利研究机构说，今年是该国自1800年有温度记录以来最热的一年。