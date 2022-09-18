研究：家长抱哭婴走动五分钟 更容易哄睡婴儿

（早报讯）日本一项研究发现，当婴儿哭闹时，家长抱着走动五分钟更容易哄睡婴儿；而婴儿入睡后抱着坐五到八分钟，再将婴儿放床上，婴儿就不容易醒来。

综合外电报道，这项研究结果日前发表在美国科学期刊《当代生物学》上。

日本理化学研究所等机构的研究人员，以21名不到七个月的婴儿及他们的母亲为研究对象。研究记录了婴儿哭闹时抱着走动、抱孩子坐着、放在婴儿车里推，或让婴儿躺在床上时的状态和心电图。

研究发现，当婴儿哭闹时，家长将婴儿抱着走动30秒内，婴儿的哭闹减弱，心跳速度也开始放慢。而家长抱着婴儿走大约五分钟后，他们都不再哭闹，约一半婴儿能入睡。

研究小组2013年的研究就发现了这一现象，并称之为“运送反应”，这是一种哺乳类动物幼崽共有的反应。例如野生动物带着幼崽转移时，幼崽便会乖巧配合不吵闹。

研究还发现，三分之一的婴儿入睡着后被放到床上后，约20秒就会醒来。研究员分析心电图发现，这些婴儿在身体开始离开妈妈时，会心跳加速而醒来。

研究也发现，若家长把婴儿哄入睡后再抱着坐五到八分钟，婴儿能够进入更深度的睡眠，然后再将婴儿放到床上，婴儿就不容易醒来。

研究人员希望这项研究有助于减轻父母育儿的压力，不过，这是否有助于训练婴儿入睡仍需要进一步研究。