指匈牙利破坏民主 欧盟考虑削减金援

（早报讯）欧盟委员会以成员国匈牙利至今没有解决腐败问题为由，考虑暂停为匈牙利提供数十亿欧元的欧盟资金。

这是欧盟两年前制定维护民主制度的“制约机制”后，首次对成员国启动这项程序。

欧盟委员会将在当地时间星期天（9月18日）上午开会讨论。如果建议获得通过，欧盟委员会将暂停从2021年至2027年的1万1000亿欧元共同财政预算中拨款给匈牙利。这笔款项可能相当于匈牙利国内生产总值的十分之一。

欧盟委员将把建议发给成员国，它们有三个月时间可以决定是否支持；表决以多数票通过即可生效，而无须一致通过。

按照欧盟规则，这项表决需至少15个成员国、人口达欧盟总人口的65%通过。这意味着欧盟不会因为一个成员国反对，而无法对违反民主精神的成员国施以惩罚。

匈牙利在总理欧尔班掌舵的12年间，一直存在广泛的腐败问题，与欧盟在法治、媒体、非政府组织、学术界、移民权利、同性恋和妇女等多个领域存在分歧。

路透社2018年报道了欧尔班擅自挪用欧盟发展资金给亲友的腐败行为，人权组织指欧尔班企图以此扩大政治权力。

欧洲反欺诈局（OLAF）公布的数据显示，在2015至2019年间，匈牙利有近4%的欧盟资金支出存在违规行为，在27个成员国中表现最差。

在俄乌爆发冲突后，欧尔班持续与欧盟反俄共识背道而驰，坚持与俄国总统普京维持密切关系，反对欧盟对俄国实施能源制裁，引发欧盟强烈不满。