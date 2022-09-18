福奇：反疫苗态度将破坏儿童免疫系统 不利于遏制疫情

（早报讯）美国传染病学专家福奇警告，广泛拒绝接种冠病疫苗可能会破坏儿童免疫系统，以及造成原本可预防疾病的暴发。

彭博社星期天（9月18日）报道，福奇指反疫苗的态度“可能会发展成对儿童疫苗接种的消极态度，这将是非常悲惨的”。

福奇说：“如果你依靠疫苗来对抗常见的、可用疫苗预防的儿童疾病，那消极的反疫苗态度就会导致可避免和不必要疾病的暴发。”

在他看来，公共卫生领域的政治分歧正在损害美国抗击冠病疫情的努力，一些州未能推广疫苗，国会也推迟了数十亿美元的资助。

拜登政府与共和党领导人在遏制冠病疫情上存在政治分歧，其中佛罗里达州州长德桑蒂斯（Ron DeSantis）和得克萨斯州州长阿博特（Greg Abbott），正在试图阻止当局给冠病疫苗授权。

牛津大学“数据看世界”（Our World In Data）公布的数据显示，2021年8月13日至2022年9月6日，美国每100名公民中只有约39人接种了冠病疫苗追加剂，大幅落后于许多国家。其中，欧盟每100人就有约56人接种了追加剂，英国有约59人，中国有约56人。

此外，美国当局近期在几个县的废水中检测到脊髓灰质炎（俗称小儿麻痹症）病毒后，纽约州上周宣布进入紧急状态。

今年7月，一名医生在美国缅因州诺克斯县的罗克兰镇发现一起脊髓灰质炎病例，这是美国10年来发现首起相关病例。当地两岁儿童的脊髓灰质炎病毒疫苗接种率仅有60%，远低于群体免疫所需的95%水平。