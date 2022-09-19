拜登称已提醒习近平 若支持普京将铸成“大错”

（早报讯）美国总统拜登说，他曾告诫中国国家主席习近平，如果违反对俄罗斯的制裁，将是一个“巨大的错误”，但没有迹象表明北京为莫斯科入侵乌克兰提供了武器。

彭博社报道，拜登在哥伦比亚广播公司（CBS）星期天（9月18日）播出的“60分钟”访问中透露，习近平在2月冬奥会期间与俄罗斯总统普京会面后不久，他就和习近平进行了交谈。在冬奥会闭幕后几天，俄罗斯就发起了入侵乌克兰的战争。

根据CBS星期天“60分钟”的访问摘录，拜登说：“那之后不久，我就打电话给习近平——我完全没有威胁之意，我只是对他说，‘如果你认为美国和其他国家会在北京违反对俄制裁的情况下继续投资于中国，那我认为，你将犯下大错，但决定权在你’。”

拜登没有具体说明他和习近平的通话时间，但他的说法与美国政府公布的3月份美中领导人进行的一次通话相似。当时美国政府说，拜登向习近平“阐明了如果中国在俄罗斯对乌克兰城市和平民进行野蛮攻击时为俄罗斯提供实质性的支持，这将给中国带来什么影响和后果”。

拜登还告诉CBS，没有迹象表明中国为俄罗斯提供实质支持，“迄今为止，没有迹象显示他们已拿出了俄罗斯想要的武器或其他东西”。不过，拜登拒绝做进一步说明。

当被问及中俄关系是否会使美国陷入一场“新的、更复杂的冷战”时，拜登回答说：“我并不认为这是新的、更复杂的冷战。”