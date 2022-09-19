以色列内阁批准成立“内盖夫论坛” 推动与阿拉伯国家合作

（早报讯）以色列总理办公室星期天（9月18日）18日召开内阁会议，批准总理拉皮德提交的一项提案，决定正式成立名为“内盖夫论坛”的区域合作机制，以推动以色列与阿拉伯国家合作。

新华社报道，根据以色列总理办公室的声明，“内盖夫论坛”（Negev Forum）将下设粮食安全和水、能源、旅游、健康、教育和包容、区域安全六个多边工作组。声明说，内阁的决定将内盖夫论坛的工作制度化，从而推动地区安全与稳定、引领外交和经济合作、促进人文交流等。论坛的协调工作将由以色列外交部承担。

拉皮德在18日的内阁会议上说，内盖夫论坛工作组正式确立并将得到资金支持。工作组将与相关方建立经济和安全联系。以色列正与食品技术、水、能源、旅游和气候领域的企业家合作，以增加与相关国家间的贸易往来和安全对话。

今年3月28日，以色列首次作为东道主邀请多个阿拉伯国家举行外长级会晤。时任外交部长拉皮德在位于以色列南部内盖夫沙漠的斯代博克同美国国务卿布林肯以及阿联酋、巴林、摩洛哥、埃及四国外长举行会谈，六方决定成立内盖夫论坛。

6月27日，六国高级外交官在巴林首都麦纳麦举行了内盖夫论坛的指导委员会成立大会。

在美方撮合下，自2020年以来，阿联酋、巴林、苏丹、摩洛哥四个阿拉伯国家相继宣布同以色列实现关系正常化。此前，仅有埃及和约旦两个阿拉伯国家同以色列建交。