英女王国葬仪式 本地时间19日傍晚6时举行

（早报讯）英国女王伊丽莎白二世的国葬仪式将在当地时间星期一（9月19日）上午11时（新加坡时间19日傍晚6时），在威斯敏斯特教堂举行。

路透社报道，英女王停灵所在的威斯敏斯特厅于星期一清晨6时30分（新加坡时间下午1时30分）正式停止向公众开放，准备把英女王灵柩转移到威斯敏斯特教堂。

上午10时35分（新加坡时间下午5时35分）：扶灵队伍把英女王灵柩移到炮车上。

上午10时44分（新加坡时间下午5时44分）：142名英国皇家海军水手将拉动炮车，将英女王灵柩从威斯敏斯特厅移送到威斯敏斯特教堂。

上午10时52分（新加坡时间下午5时52分）：英女王灵柩抵达威斯敏斯特教堂西门，英国国王查尔斯三世与其他王室成员将徒步护送英女王灵柩进入教堂。

上午11时（新加坡时间傍晚6时）：英女王国葬仪式开始举行，由威斯敏斯特院长霍伊尔（David Hoyle）主持，坎特伯雷大主教韦尔比（Justin Welby）进行布道。

约2000名宾客包括世界各国领导人，包括美国总统拜登、法国总统马克龙、日本天皇德仁和新加坡总统哈利玛等将出席英女王的国葬仪式。

根据英国政府发布的国葬流程，上午11时55分（新加坡时间傍晚6时55分），全国将为英女王默哀两分钟。

午时（新加坡时间晚上7时）：演奏国歌“天佑国王”，英女王国葬仪式正式结束。

下午12时15分（新加坡时间晚上7时15分）：扶灵队伍把英女王灵柩移到炮车上，把英女王灵柩送到靠近白金汉宫的惠灵顿拱门，途中将经过多个伦敦地标，让英国人民向英女王做最后的道别。

国葬仪式结束后，英女王灵柩将被送到伦敦西部的温莎城堡，在圣乔治教堂下葬。在圣乔治教堂举行的葬礼只限王室家庭成员参加，英女王将在已故丈夫菲利普亲王、父母和妹妹旁边安息。