慕尤丁：依斯迈若继续治国无方 不如提早大选

（早报讯）马来西亚前首相慕尤丁说，首相依斯迈沙比里若继续无法有效治理国家而导致民不聊生，不如就解散国会并举行全国大选。这是慕尤丁去年8月下台以来，对依斯迈最严厉的批评。

慕尤丁也是马国国家复苏理事会（主席）。他星期一（9月19日）在面簿表示：“国阵正向首相（依斯迈）施压，要求他立即解散国会举行大选。但我还没到要求首相解散国会的地步。”

慕尤丁说：“但我也在想，若首相不能妥善治理国家经济，最好就是举行大选，让人民选出一个更有效率、有爱心且没有贪污的新政府。”

他表示，他阅读马国著名智库“默迪卡民调中心”去年12月发布的调查报告后，发现12%民众每天只吃两餐甚至一餐，12%民众由于没钱而推迟就医，31%因为没钱而延迟缴付账单及债务。

他说，媒体研究机构MindShare的研究显示，马国暴发冠病疫情至今，61%民众的家庭属于月入低于5000令吉（约1550新元）的低收入群体，其中76%民众的家庭月入甚至低于3000令吉。

他指出，令吉贬值、通货膨胀、人力短缺及疫情后的经济走势，对人民生活造成负面影响。“作为国复事会主席，我向政府表达了我的担忧，并提呈理事会提出的建议，包括重启对受影响中小型企业的暂缓还贷计划。”

他透露，国复会每次开会时，经常提出人手短缺的问题并提呈内阁，但这个问题至今在内阁仍悬而未决。“令吉贬值问题也不受重视，首相似乎没有解释政府将采取哪些措施阻止令吉贬值，似乎认为这无关紧要、马来西亚没有危机，一切都很好。但我知道，一切都不好。”

慕尤丁表示，依斯迈对这些问题的处置方式，或许可以解释为何仅有35%民众满意依斯迈的满意。对于依斯迈治理经济方面的表现，满意度只有18%。