周一美市盘前下跌 重点谈受挫的航运巨头联邦快递

星期一（9月19日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期一（9月19日）下跌，对利率敏感的科技股和成长股领跌。本星期投资者的注意力将完全集中在联储局于星期三（21日）的会议。现在外界普遍预计，联储局决策者将会在当天连续第三次加息75个基点。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌30.10点或0.78％，报3843.20点；纳斯达克100指数期货跌98.60点或0.83％，报11762.80点；道琼斯指数期货则退低245.40点，报30577.00点。

美国股市上星期五（16日）收低，主要股指均跌至两个月以来的低点。联邦快递（FedEx Corp）上星期五的业绩报告，形同向整个市场发出的全球经济放缓警告，让投资者匆忙在一个星期的交易结束前，纷纷采取避险措施。

标准与普尔500指数上星期五下跌28.02点，闭市报3873.33点。重量级的道琼斯指数则跌139.40点，闭市报30822.42点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.55％或66.11点，以11861.38点收市。

美国股市上星期五的交易非常活跃，交易所的总成交量是169亿2000万股，比过去20天的107亿2000万股平均成交量多很多。

盘前交易重点：

冬海（SEA）旗下的电商平台虾皮（Shopee）星期一宣布裁退新加坡、中国和印度尼西亚部分员工，以削减公司营业成本。冬海股价星期一晚上盘前下跌1.71美元，截稿时报57.30美元。

比特币星期一晚上跌破1万9000美元，导致市场与加密货币相关的股票都在盘前交易中下跌。Marathon Digital、Riot Blockchain、Coinbase、Block、PayPal和Bit Digital均下跌1％至6％。

在美市挂牌的中概股在星期一晚上盘前交易中下滑。阿里巴巴、拼多多、网易、蔚来、理想汽车和哔哩哔哩均下跌约1％。

星期一下文我们来看看在上星期给股市很大打击的航运巨头联邦快递。星期一晚上盘前该股继续下跌0.77美元，截稿时报160.25美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、英伟达（NVIDIA）、西方石油（Occidental Petroleum）和Palantir Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

为了削减成本，联邦快递将关闭旗下的90个办公地点和五个公司办公设施、推迟招聘活动，同时减少航班，以及取消一些手头上的计划项目。（法新社）

联邦快递（FedEx Corp）（纽约证券交易所代码：FDX）

（早报讯）联邦快递（FedEx）公布了令投资者失望的初步业绩报告，理由是全球货运量需求疲软。这个警钟一敲，就让联邦快递股价在上星期五收盘时猛挫超过21％。联邦快递股价这么一跌，它的公司市值也就瞬间蒸发了约110亿美元。

不仅如此，联邦快递还撤回了之前对全年所作出的预估数字，同时也宣布了重大的成本削减措施。

联邦快递首席执行官苏布拉马尼亚姆（Raj Subramaniam）在公司发布的新闻稿中说：“无论是在国际市场还是在美国国内市场，本季度后期宏观经济趋势显著恶化，导致全球产品销量下降。虽然公司的表现令人失望，但我们正在积极加快降低成本以便改善业绩。”

不过，苏布拉马尼亚姆认为，整个经济将进入“全球衰退”状况。他说：“我们的业务其实是反映了其他所有人的业务，尤其是世界上的高价值经济体的业务状况。”

为了削减成本，联邦快递将关闭旗下的90个办公地点和五个公司办公设施、推迟招聘活动，同时减少航班，以及取消一些手头上的计划项目。

摩根士丹利分析师尚克（Ravi Shanker）说，联邦快递的业绩可能是反映曾经被疫情压抑的需求已经减弱，现在全球可能开始进入疫情后的正常日子。公司面对的问题可能不会是暂时的，而是“疫情后放松”阶段的新开始。

根据联邦快递截至8月31日的第一季度业绩报告，公司的每股收益是3.44美元，营业额则是232亿美元；Refinitiv向市场分析师搜集的每股盈利共识是5.14美元，营业额则是235亿9000万美元。

这次业绩不达标，让联邦快递决定撤回了它在今年6月份对业绩做出的全年预测。联邦快递的理由是：动荡的环境让公司无法准确预测。联邦快递也将今年的资本支出预测下调了5亿美元至63亿美元。

联邦快递说，它预计第二季度调整后的每股盈利至少2.75美元，营业额则介于235亿美元至240亿美元。根据Refinitiv的数据，华尔街分析师预计第二季度每股盈利是5.48美元，营业额则是248亿6000万美元。

现在这个航运巨头似乎是处在一个“后疫情”的十字路口，今后业务走向实在不明确。Tipranks的22名分析师中，有11名给予该股“买进”评级，11名给予该股“持守”评级，看法各持一半。但他们基本上对联邦快递的长期走势仍旧看好，一年期限平均目标价是235.45美元。