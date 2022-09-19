依斯迈：马国内阁星期三讨论大选事务

（早报讯）马来西亚首相依斯迈沙比里说，他将在星期三（9月21日）的内阁会议讨论大选事务，然后在下星期五（9月30日）的巫统五巨头会议和最高理事会议讨论。这是依斯迈首次确认内阁与巫统讨论大选的日期，显示解散国会与举行第15届全国大选的日期已呼之欲出。

依斯迈星期一（9月19日）在“2022年至2040年国家能源政策”开幕礼后的记者会上说：“我星期三将在飞往美国参加联合国大会前主持内阁会议，如果大选课题有需要讨论，我们将讨论。”

他说，内阁有土著团结党、巫统和砂拉越政党联盟（GPS）等各党代表，因此大选课题将带上内阁讨论。他透露，内阁到时也将讨论前首相慕尤丁指政府经济治理失败而不如尽快举行大选的意见。

至于举行大选的确实日期，依斯迈说，他在之前举行的巫统大会上已表明，大选将在近期举行，只是等待内阁与巫统开会商讨细节。他重申，巫统五巨头尚未开会商讨大选日期，但他们预料将在9月30日开会商讨此事。

他说，9月30日也将举行巫统最高理事会议。“一般上，如果最高理事会议在晚上举行，五巨头会议和政治局会议将在当天中午举行。”针对年底雨季期间举行大选会否引起民怨，他促请媒体访问民众，他将聆听人民的意见。

巫统五名最高领导人（俗称“五巨头”）是指主席阿末扎希、署理主席莫哈末哈山，以及卡立诺丁、马哈兹尔和依斯迈三名副主席。依斯迈此前表明，何时解散国会将由巫统五巨头商议，再带入巫统最高理事会及内阁讨论，然后寻求国家元首谕准。不过，他如今将先在内阁讨论大选，再带到巫统五巨头及最高理事会议讨论。