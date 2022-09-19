缅甸军用直升机向学校开火 酿六死17伤

（早报讯）缅甸一架军用直升机星期五（9月16日）朝当地一所学校开火，造成至少六名儿童死亡、17人受伤。

路透社星期一（19日）报道称，这起空袭事件发生在中部实皆（Sagaing）地区的一个村落的佛庙学校里，一些儿童在空袭中当场死亡，另一些儿童则在缅军进入村庄后遇害。

两名不愿具名的居民称，这些尸体后来被缅甸军方运到11公里外的一个乡镇掩埋。

社交媒体上发布的图片显示，校舍的墙壁布满弹孔和血迹，遭严重毁损。

缅甸军方事后发声明称，由于反叛组织克钦独立军和人民国防军（PDF）一直躲在寺院里，并利用该村作为掩护在当地运输武器。

缅军补充说，直升机派出的安全部队在进行“突击检查”时遭叛军袭击，因此他们只能做出“回应”。

缅方指责叛军以村民为人体盾牌

缅方承认一些村民在冲突中丧生，其余伤员被送院救治，并指责叛军以村民为人体盾牌，称缴获包括16枚手工炸弹在内的武器。

自缅军去年2月推翻执政仅五年的民选政府后，缅甸境内一直充斥着各种暴力事件，示威运动层出不穷。

每当冲突涉及武装反抗时，缅军必将回以致命的武装打击。

非政府组织救助儿童会公布的数据显示，缅军在2021年针对学校的暴力袭击从一年前的10起激增至190起。

该组织在9月的一份报告中表明，缅军和反政变武装团体将学校用作军事基地的情况持续增加，除了扰乱教育还危及儿童生命安全。