马国修法将污染水源罚款从2000令吉增至500万令吉

（早报讯）马来西亚政府宣布，“1974年环境素质法令修正案”下月将提呈国会下议院。法案通过之后，环境局可对非法倾倒违禁废料造成水源污染的企业开出最高500万令吉（约155万新元）罚单。这目前最高罚款额2000令吉的2500倍。

环境局总监旺阿都拉迪夫星期一（9月19日）接受《每日新闻》访问指出，若违例者没有按规定在一个月内缴付罚款，他们将被控上法庭。“1974年环境素质法令修正案”（简称“修正案”）也将法庭判处罪名成立者的罚款额从目前50万令吉，大幅调高至1000万令吉，增幅达20倍。

他说，环境局发现大多数污染环境的案例是违法进口废料，以及将违禁物质或废料倾倒至河流和湖泊。他表示，数据显示有许多是重犯者，环境局因此建议高额罚款，避免民众破坏环境。“违规者将违禁物质倒入河里的原因是为了节省成本而不装设污染管控系统。”

旺阿都拉迪夫指出，环境局2017年至2020年期间开出1万5969张罚款，并提控其中1036名接获罚单者，罚款总额为1680万令吉。他说环境局2021年5月1日至10月31日期间，共拦截200个载有4000吨外国非法废料的集装箱。

他表示，政府认为必须修订现有法律并严格执法，因为清理受污染的河流成本很高，例如柔佛州巴西古当的金金河的清理成本就高达850万令吉。