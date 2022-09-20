马外长吁亚细安重新审视针对缅甸问题的五点共识

（早报讯）马来西亚外交部长赛富丁星期一（9月19日）说，亚细安国家必须决定是否要推进就缅甸问题达成的五点共识，或在来临11月的亚细安领导人峰会召开前为下一步做决定。

路透社报道，赛富丁在纽约联合国大会的场外说：“从现在到11月的亚细安峰会之间，亚细安必须认真审查五点共识是否仍然适用，还是应该以其他更好的方式取代……当我们在11月会面时，我们必须提出这个艰难的问题，到时必须已经有一个答案。”

缅甸军方在2021年2月1日发动政变。亚细安领导人2021年4月24日在印度尼西亚首都雅加达举行的会议上达致五点共识，涵盖停止暴力、与缅甸各方进行建设性对话、委任一名亚细安特使促成对话、接受救援，以及允许特使访问缅甸，共识当时也获得缅甸军方领导人敏昂莱的接受，但一直没有太大的成果。

新加坡外长维文医生日前说，亚细安领导人得在今年11月召开的峰会上评估五点共识的落实进展，并根据事态的发展做出一些“艰难的决定”，指导接下来的行动。

此外，联合国安理会正在考虑一项由英国起草的决议。这项决议将要求结束缅甸境内的所有暴力行为，敦促立即停止向缅甸转让武器，并警告联合国可能实施的制裁。决议也将敦促缅甸军政府释放所有政治犯，包括原民选政府领导人翁山淑枝，并实施亚细安拟定的五点共识等。

不过，一项安理会决议需要获得至少九个成员国的支持票，并且中国、俄罗斯、美国、法国或英国都没有投否决票的情况下才能通过。