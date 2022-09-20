英国国王查尔斯三世的未来挑战

（早报讯）随着英国女王伊丽莎白二世的葬礼结束，国王查尔斯三世未来将面临什么挑战，他是否能穿上母亲留下的大鞋受到关注。

路透社报道，英女王伊丽莎白二世的葬礼星期一（9月19日）落幕，数十万民众亲身前往伦敦街头送别女王，数百万人则在线上观看葬礼，可见普遍英国民众对英女王的爱戴与敬意。

73岁的英国国王查尔斯三世9月10日上午正式登基，英国千年王室开始进入新的时代。他发表声明说，继任王位责任重大，必会以母亲伊丽莎白二世为楷模，恪尽职守，鞠躬尽瘁，为人民“终身服务”。

英国一名19岁少女博驰说，她虽然花了长时间排队瞻仰女王的灵柩，但在女王过世后，她认为英国不应该再有君主制。“我认为君主制的意义不再。它太传统和过时了……但英女王是不同的。”

近期民调：英国王室面对支持率下降问题

近期的民调显示，英国王室面对支持率下降的问题。历史学家谢尔顿说：“最大的问题是，当她（英女王伊丽莎白二世）过世……查尔斯三世王能否在这个国家保持这种突出地位？”

他指出，十年前的民调显示，高达75%的民众支持并重视君主制，现在这个数字下降到62%。他认为，如果支持率低于50%，那么君主制时代将会被淘汰，“到时会有一位民选的国家元首”。

而国王未来面对的挑战，包括如何处理两个儿子威廉王子和哈里王子之间的紧张关系，以及实现他长期以来坚持要落实的精简君主制的目标，缓解人们对英国王室开支庞大的担忧

不过，YouGov的一项民调显示，自从查尔斯登基以来，民众对查尔斯的支持率有所上升，63%的人认为他会成为一个好国王，比3月上升了24个百分点。