IEA：缺乏国际合作 实现净零排放或推迟数十年

（早报讯）国际能源署星期二（9月20日）说，缺乏国际合作可能会破坏污染行业脱碳的努力，并可能导致实现净零排放的道路延迟数十年。

法新社报道，在能源价格飙升和全球粮食危机的背景下，国际能源署（IEA）敦促各国利用即将在埃及召开的第27届联合国气候变化大会（简称COP-27），“在未来几十年加速实现净零排放，降低能源成本，并促进全球数十亿人口的粮食安全”。

IEA说，各国之间加强协调能使发展中国家大规模部署关键的绿色技术。

在上一届的联合国气候峰会上，45个国家也誓言要共同努力，在电力、交通和农业等领域部署绿色技术。

根据IEA的一份进展报告，目前达到的一些成就包括，2021年电动汽车销量翻一倍，达到约660万辆；预计2022年可再生能源产能将同比增长8%，首次突破300吉瓦，相当于为约2亿2500户家庭供电。

不过，全球经济体需要取得更多进展，才能在本世纪实现碳中和。

当局建议建立跨越多个国家的低碳“超级电网”，以便在减少排放的同时提高能源安全等。

IEA指出，能源、公路运输、钢铁、氢气和农业占温室气体排放量的约六成。到2030年，要达到地球升温幅度不超过《巴黎协定》设定的1.5摄氏度目标，大部分减排努力需要来自这五个领域。

IEA署长比罗尔说：“我们看到的一个重大挑战，就是各国之间和跨部门的国际合作……如果没有国际合作，要过渡到净零排放将更具挑战性，并可能会延迟数十年。”