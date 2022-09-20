乌军继续向东部挺进 或反攻顿巴斯地区

（早报讯）乌克兰说，乌军已向最近被俄军弃守的东部地区挺进，接下来可能对攻占顿巴斯地区的俄军发动袭击。

综合外电报道，乌军已夺下哈尔科夫几乎所有地区，但仍在库普扬斯克（Kupiansk）与俄军激战。

乌克兰总统泽连斯基星期一（9月19日）说，乌军将加速解放被占领的地区，尽快让人民恢复正常生活。

他也暗示，将在星期三向联合国大会发表视频讲话，呼吁各国加快武器和援助物资的运送。“我们正在尽一切努力确保乌克兰在国防、金融、经济、外交等各个层面的需求都得到满足。”

乌东卢甘斯克州州长盖代在Telegram上说，乌军已经完全控制了比洛戈里夫卡村（Bilohorivka），并准备从俄军手中夺回卢甘斯克的全部领土。

乌克兰外长库列巴则呼吁西方国家提供更多武器，并称最近的反攻证明乌军是可以击败俄军的。

英国首相特拉斯星期二（9月20日）宣布，英国明年为乌克兰提供的军援，将等同或超越今年23亿英镑（近37亿新元）的记录。

美国国防部高官透露，俄罗斯民营军事公司瓦格那集团（Wagner Group）在乌克兰遭受重大损失，折损了许多年轻和缺乏经验的战斗人员。他们正试图招募1500多名被定罪的重罪犯参与俄乌战争，但反应不佳。