日本民众上街抗议为安倍举办国葬

（早报讯）日本上万名民众星期一（9月19日）聚集在东京代代木公园，反对为已故前首相安倍晋三举行国葬。

据悉，约1万3000个抗议者在雨中高喊“反对违反宪法的国葬”，并举着写有“禁止国葬”等抗议标语，穿过公园在东京的涉谷和原宿街头抗议。

由于安倍国葬未经国会审议便获通过，引发民众不满。其中一名活动发起人镰田慧在集会中批评说：“国葬毫无依据。什么都由内阁会议擅自决定是封建主义的做法。”

共同社9月17日和18日进行的民调显示，岸田内阁支持率为40.2%，较8月10日和11日的调查结果骤降13.9个百分点，支持率创去年10月上台以来新低。

分析认为，造成岸田政府支持率大幅下跌的原因，包括岸田不顾民众呼声，执意推动国葬如期举办的决定。

民调显示，约67%受访者在为安倍晋三举行国葬的决策上回答“无法信服”，仅29%回答“能够信服”。

一名从长野市赶到东京参加集会的71岁市民石坂博说，不管是“破坏民主主义的安倍政府，（还是）不听国民呼声的岸田政府，都让人深感愤怒。钱应该用在保障年轻人生活上，而不是国葬”。

日本政府将在9月27日为安倍晋山举行国葬，届时各国领导人将前往吊唁，包括美国总统拜登、德国总统施泰因迈尔和意大利总统马塔雷拉等。