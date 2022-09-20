周二美市盘前偏低 重点谈Meta Platforms股价的走势

星期二（9月20日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期二（9月20日）下跌。投资者都在为联储局于本星期三开始的会议再次大幅加息做好准备。市场一般认为联储局会连续第三次加息75个基点。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低15.10点或0.39％，报3884.80点；纳斯达克100指数期货跌55.90点或0.47％，报11897.40点；道琼斯指数期货则下跌108.10点，报30911.60点。

●美国股市主要股指隔夜（星期一）走势没有明确方向，不过闭市时收高。标准与普尔500指数隔夜上升26.56点，闭市报3899.89点。重量级的道琼斯指数则起197.26点，闭市报31019.68点。以科技股为主的纳斯达克100指数也起0.77％或91.90点，以11953.28点收市。

●美国股市隔夜的交易相当淡静，交易所的总成交量是95亿8000万股，是今年成交量的第六低。这也反映出投资者在联储局会议前的谨慎态度。

盘前交易重点：

●福特汽车（Ford Motor）说，今年第三季度与通胀相关的供应成本会比最初预测高出约10亿美元。而且公司在第三季度末会有约4万至4万5000辆汽车库存，其中不少是因为部分零件供应不足所造成的。福特股价在盘前交易时下跌0.71美元，截稿时报14.22美元。

●美国总统拜登隔夜宣布“疫情已经结束”，导致冠病疫苗股如莫德纳（Moderna）和辉瑞（Pfizer）的股价在今晚盘前分别下跌1.97美元和0.08美元，截稿时分别报125.93美元和45.36美元。

●Vista Equity Partners已提出以每股24美元的价格，全面收购网络安全公司Knowbe4 Inc，带动Knowbe4 Inc股价隔夜上涨超过28％。今晚盘前该股继续微起0.40美元，截稿时报22.57美元。

●今天下文我们来看看面簿母公司Meta Platforms股价的走势。今晚盘前该股退低1.31美元，截稿时报146.71美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Carnival Corp、苹果（Apple）、Change Healthcare和福特汽车。截稿时，除了Change Healthcare显著上升之外，其他四只跃股的股价全部下跌。

现在的Meta Platforms有可能完全被踢出美国十大市值公司的排行榜。（路透社）

Meta Platforms

（纳斯达克证券交易所代码：META）

面簿母公司Meta Platforms上星期五（16日）的市值首次跌破4000亿美元，是自2019年1月7日以来最低的。它的股价在当天也是跌到2020年3月16日以来的最低水平。虽然该股在隔夜稍微回升1.18％，整体股价走势还是疲弱。

一年前，当时还名为面簿的Meta Platforms曾是市值1万亿美元俱乐部的成员。但是一晃眼，真是今非昔比。根据道琼斯市场数据（Dow Jones Market Data），Meta Platforms的市值已经是比2021年9月7日的1.078万亿美元峰值，低了整整60％。

Meta Platforms股价在过去五个交易日总共下跌了8.22％。根据道琼斯市场数据，该股在2020年3月16日的最低收盘价是146.01美元。换言之，一旦Meta Platforms跌过146.01美元这个关键价，就意味着它已抹去疫情期间所取得的升幅。该股隔夜的闭市价是148.02美元，仅在这个关键价的边缘。

近几个月来Meta Platforms的股价迅速下跌，不仅仅反映了宏观经济的担忧，也反映出Meta Platforms本身面临广告商支出减少的困境，以及公司必须面对竞争对手TikTok不断施加的竞争压力，以及苹果（Apple）隐私相关的政策改变对它的广告的影响。

现在的Meta Platforms有可能完全被踢出美国十大市值公司的排行榜。以隔夜的闭市价计算，Meta Platforms的市值大概是3980亿美元，而排名第11的埃克森美孚公司市值则是3885亿美元。

在Tipranks的34名分析师当中，有27名给予Meta Platforms股“买进”的评级，五名给予该股“持守”的评级，两名给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是223.70美元。