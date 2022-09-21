中国欧盟商会：欧企正对继续关闭的中国失去信心

（早报讯）欧洲重要商业组织警告，在中国境内运作的欧洲企业正渐渐对中国失去信心。

路透社报道，中国欧盟商会在星期三（9月21日）发表的一份报告中指出，中国作为投资目的地的地位正在受到侵蚀，称中国“不灵活与不一致”的冠病应对政策是关键因素。

中国欧盟商会会长伍特克（Joerg Wuttke）于新闻发布会上说，在过去一年，中国与世界其他国家形成一个“强烈对比”，在其他国家仍致力于全球化之时，中国却继续关闭自守。

伍特克谈到了中国严格执行冠病清零政策，导致全国各地多次封城，几乎全面关闭了国际边境。

伍特克说：“全世界现在生活在群体免疫中，中国还在等待奥密克戎变种毒株在世界消失的那一天，这当然是没有可能的。”

中国欧盟商会说，21日发布的报告收集了1800个成员公司的意见，其中967项建议是针对中国、欧盟以及与在中国开展业务相关的欧洲公司提出的。

报告还提到在台湾进行贸易的议题，建议中国应避免在政策上“急转弯”、应深化与欧盟的合作以及增加国际航班等。

呼吁欧盟与中国积极接触

中国欧盟商会也呼吁欧盟采取与中国积极接触的政策，反对与中国“脱钩”政策。

中国政府表明，采取动态清零政策是为防止卫生系统不堪重负，并指人民的生命财产损失是不可接受的。

上个月，美国一商业游说团体说，中国严格的冠病防疫措施已超越恶化的美中关系，成为在中国运作的美国公司首要关注的问题。