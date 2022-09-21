美国会骚乱新听证会28日举行

（早报讯）美国跨党派众议院特别委员会将在下星期三（9月28日），为美国国会骚乱调查举行新一轮的公开听证会。

路透社报道，2021年1月6日国会骚乱众议院特别委员会主席汤普森星期二（9月20日）说，28日的听证会预计会是最后一轮，除非有其他突发情况。

由民主党领导的这个特别委员会经过一年多的调查后，于6月和7月的六个星期里共举行八场公开听证会，在现场直播的听证会中公布了围绕共和党籍前总统特朗普的支持者，于去年1月发动的致命国会骚乱的调查结果。

在上一轮听证会中，包括在2021年7月举行的一次听证会，众议院特别委员会指出，特朗普输掉2020年总统选举后，尽管亲密盟友已经告诉他，关于总统选举出现广泛舞弊的指控并非事实，但是，当他的支持者暴力冲击国会大厦时，他却坐视不理，没有采取任何制止行动。

美国司法部也正就特朗普与他的核心圈人士试图推翻2020年总统选举结果展开个别调查。

众议院特别委员会尚未说明将在何时发布国会骚乱最终调查报告，不过外界普遍预计这份报告将在11月8日中期选举之前公布。共和党希望能在中期选举中重新夺回两院的控制权。

另外，美国司法部于8月26日对外公布联邦调查局（FBI）日前申请搜查特朗普海湖庄园住所时，向法院提交书面宣誓声明的部分内容。

根据宣誓声明，美国联邦政府正在进行一项刑事调查，涉及在未授权空间不当移除和储存机密信息，以及非法隐藏或移除政府记录的行为；有相当理由认为，海湖庄园还存放更多机密文件或“总统记录”，以及将在海湖庄园找到妨碍调查的证据。

联邦调查局人员8月8日在位于佛罗里达州棕榈滩的海湖庄园执行搜查令。据近期被授权解封的信息，查获物件中有超过1万1000份政府文件和照片，其中100余份标有密级，54份为“秘密”、31份为“机密”、18份为最高级别的“绝密”。

特朗普否认有不当行为，他指责联邦调查局及美国司法部出于政治目的搜查海湖庄园，称查获物件中有一些资料受律师与客户保密特权和行政特权保护，要求任命一独立专员进行审查，并获佛州地区法院法官艾琳·坎农批准。

依据佛州法院命令，纽约东区联邦地区法院高级法官雷蒙德·迪里（Raymond Dearie）受委担任特别主事官，独立审查从海湖庄园查获的物件中的个人物品、文件，以及可能涉及律师与客户保密特权或行政特权的材料。

坎农要求迪里在今年11月30日前完成审查工作。坎农是特朗普担任总统时提名的多名地方法官之一。