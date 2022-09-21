马国选委会向来为雨季选举做好准备

（早报讯）马来西亚若在今年举行“第15届全国大选”，投票日很可能落在雨季期间，一些投票站也可能出现淹水的情况。选举委员会前副主席旺阿末旺奥玛指出，选委会向来都为雨季期间举行选举而做好准备，确保投票和计票工作能顺利进行。

旺阿末旺奥玛星期二（9月21日）接受《马来西亚前锋报》访问时说，“1981年选举（选举程序）条例”授权选委会在必要时展延投票时间或日期。他说，一旦投票站淹水，选委会有权将受影响投票站的投票时间延长或改至其他日期。他透露，水灾期间大选开销将增加约一成。

他表示，一旦有投票站淹水，选委会将指示选举官通知各投票中心的投票室主任中止投票，将装有选票的投票箱按程序在所有候选人或各投票中心的监票员见证下封箱，以避免引起争议。

他透露：“选委会已经通过培训和汇报，让全体投票室主任和选委会官员了解投票中心淹水时的处置方式。”他说，选委会过后将决定新的投票日期，投票室主任当天将在候选人见证下解封投票箱。

他认为，东北季风雨季期间举行全国大选，对选委会并非太大挑战，因为1999年的第10届大选就是在雨季期间举行。

“西马东海岸州属那次大选投票日下起豪雨，但没有投票中心淹水。当时最大的挑战是政党支持者聚集在投票中心外为候选人造势。”