未恰当戴头巾女子死亡案持续发酵 伊朗民众抗议升级

（早报讯）伊朗一名年轻女子因“未恰当佩戴头巾”被捕后死亡，引发民众强烈不满，大规模抗议活动于9月16日发酵，并在一夜之间蔓延至全国15个城市。

伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）星期三（9月21日）报道称，在第五晚的街头集会中，警方出动了催泪瓦斯，并逮捕了1000多人。

数千名抗议者将伊朗境内各处街道封锁，一边高呼反政府口号，一边向安全部队投掷石块、焚烧警车和垃圾桶。

许多伊朗妇女还在示威中摘下头巾以示抗议。

星期二（20日）这天，示威活动在伊朗西北部的东库尔德斯坦（Kurdistan）省造成至少三人死亡，而在南部的希拉（Shiraz）市则造成一名警察助理死亡、四名警察受伤。

伊朗强硬派统治者把违反伊斯兰衣着规定视为“不道德行为”。9月13日，22岁女子阿米尼（Mahsa Amini）和家人一起到伊朗首都德黑兰，由于未遵循严格的头巾佩戴要求，她被道德警察逮捕后陷入昏迷，三天后宣告死亡。

抗议者认为阿米尼生前曾遭警察殴打，当局则辩称阿米尼是在警局接受“再教育”后突发心脏病，但该说法遭阿米尼的亲人否认。

联合国等谴责伊朗当局

联合国、美国和法国等纷纷就阿米尼事件谴责伊朗当局。

伊朗外交部发言人卡纳尼（Nasser Kanani）则回应说：“令人遗憾的是，一些国家试图利用正在调查的事件，作为一个机会来追求他们针对伊朗政府和人民的政治目标和愿望。”

伊朗总统莱希已下令对阿米尼死亡事件展开调查。