美国：普京的举动是“软弱的迹象”

（早报讯）俄罗斯迫切在四个乌克兰领地展开入俄的公投计划遭世界多国谴责，美国称俄罗斯的公投行动为“软弱的迹象”。

美国驻乌克兰大使布林克（Bridget Brink）星期三（9月21日）发推文说：“虚假的公投和动员，是俄罗斯失败的软弱迹象。”

据悉，普京的公投计划令市场感到不安，避险情绪提振了美国公债、黄金和美元，俄罗斯股市则跌至今年2月以来的最低点。

俄罗斯总统普京星期三发表全国电视讲话宣布，将在俄境内进行部分军事动员，目的是“解放”乌克兰东部的顿巴斯地区，称这些举措是为了“捍卫俄罗斯主权、安全和领土完整的紧迫而必要的步骤”。

普京称，西方利用核武勒索俄罗斯。他也警告，一旦俄领土的完整性受威胁，俄方将用尽一切可用手段，“这不是虚张声势”。

俄国防部长绍伊古同日表明，将征召30万战备人员，称这只是俄罗斯可供征召的一小部分。

此外，绍伊古还罕见地公开承认俄方的军事损失。

绍伊古说：俄罗斯自2月展开军事行动以来，已有逾5937名俄兵在乌克兰丧生，俄罗斯在乌克兰“与其说是与乌克兰作战，不如说是与西方集体作战”。

