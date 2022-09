美国：普京的举动是“软弱的迹象”

(早报讯)俄罗斯迫切在四个乌克兰领地展开入俄的公投计划遭世界多国谴责,美国称俄罗斯的公投行动为“软弱的迹象”。

美国驻乌克兰大使布林克(Bridget Brink)星期三(9月21日)发推文说:“虚假的公投和动员,是俄罗斯失败的软弱迹象。”

据悉,普京的公投计划令市场感到不安,避险情绪提振了美国公债、黄金和美元,俄罗斯股市则跌至今年2月以来的最低点。

俄罗斯总统普京星期三发表全国电视讲话宣布,将在俄境内进行部分军事动员,目的是“解放”乌克兰东部的顿巴斯地区,称这些举措是为了“捍卫俄罗斯主权、安全和领土完整的紧迫而必要的步骤”。

普京称,西方利用核武勒索俄罗斯。他也警告,一旦俄领土的完整性受威胁,俄方将用尽一切可用手段,“这不是虚张声势”。

俄国防部长绍伊古同日表明,将征召30万战备人员,称这只是俄罗斯可供征召的一小部分。

此外,绍伊古还罕见地公开承认俄方的军事损失。

绍伊古说:俄罗斯自2月展开军事行动以来,已有逾5937名俄兵在乌克兰丧生,俄罗斯在乌克兰“与其说是与乌克兰作战,不如说是与西方集体作战”。



Sham referenda and mobilization are signs of weakness, of Russian failure. The United States will never recognize Russia's claim to purportedly annexed Ukrainian territory, and we will continue to stand with Ukraine for as long as it takes.— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) September 21, 2022