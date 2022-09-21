周三美市盘前小幅走高 重点谈福特股价隔夜受重挫

星期三（9月21日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期三（9月21日）小幅走高。投资者都在为联储局连续第三次大幅加息做好准备。整体股市暂时是在小幅上涨和小幅下跌之间波动。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起9.30点或0.24％，报3865.20点；纳斯达克100指数期货也微起6.10点或0.05％，报11857.60点；道琼斯指数期货则起89.70点，报30795.90点。

美国股市隔夜（20日）收低。隔夜也是联储局会议前夕，投资者大多都采取观望，不敢贸贸然进场。

标准与普尔500指数隔夜下跌43.96点，闭市报3855.93点。重量级的道琼斯指数则跌313.45点，闭市报30706.23点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.85％或101.74点，以11851.54点收市。

美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是99亿股，比过去20天的107亿1000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

因为中国市场在今年9月初封锁，巴克莱（Barclays）股市分析团队把运动服装巨头耐克（Nike Inc）股票的评级，从原本“增持”下调至“持守”，导致该股股价隔夜下跌4.5％。耐克股价今晚盘前截稿时报102.42美元，暂时无起落。

服装制造商Gap Inc隔夜宣布将裁减约500个企业职位，而且因为库存过剩和销售疲软，Gap Inc也把上月底做出的年度业绩预测给撤回，导致该股隔夜收盘下跌3.3％。Gap Inc股价今晚盘前回稳，起0.18美元，截稿时报9.39美元。

在美市挂牌的不少中概股在今晚盘前交易下滑。其中腾讯音乐（Tencent Music）和网易（NetEase）分别下跌2.18％和2.49％。

今天下文我们来看看福特汽车（Ford Motor）股价隔夜为什么受重挫。今晚盘前该股微起0.05美元，截稿时报13.14美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Carnival Corp、苹果（Apple）、美光科技（Micron Technology）和英伟达（NVIDIA）。截稿时，这五只活跃股的股价跌多起少。

福特汽车会在10月26日发布第三季度业绩报告。（路透社）

福特汽车（Ford Motor）（纽约证券交易所代码：F）

（早报讯）福特汽车股价隔夜重挫整12％，创下10多年以来的最大单日跌幅。导致福特汽车股价大跌的主要原因，是它在今年第三季度与通胀相关的供应成本会比最初预测高出约10亿美元，而且它所需的零件继续短缺，让公司的交货时间表继续延迟。

福特汽车股隔夜闭市报13.09美元，跌1.84美元或12.32％，是该股自2011年1月以来的最大跌幅。福特汽车隔夜发布的第三季度初步业绩逊色，连带导致市场其他汽车股也受连累。福特汽车的主要竞争对手通用汽车（General Motors）的股价就跟着下跌了5.6％。

福特透露，零件供应短缺导致公司有数千辆已经组装但不完整的车辆积压。福特预计，到第三季度末，将有4万至4万5000辆未完成的汽车，而且其中大部分还是高利润的卡车和休闲轿车。这些半完成的汽车都滞留在库存中，等待着所需的零件。

尽管部分零件供应有问题，而且成本也乎意料的高，福特汽车还是坚持它之前做出的2022年调整后的息税前盈利预测，并认为该数字会继续保持在115亿美元至125亿美元之间。它说，这主要是因为公司能够在第四季度出售所有库存的车辆。

福特汽车也估计，公司的第三季度调整后的息税前利润会是在14亿美元至17亿美元之间。该公司已决定在10月26日发布第三季度业绩报告。

在Tipranks的14名分析师当中，只有四名给予福特汽车股“买进”的评级，九名给予该股“持守”的评级，一名给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是15.96美元。