特朗普涉嫌虚报资产估值 遭纽约州检方指控

（早报讯）美国前总统特朗普和他的三个子女因涉嫌虚报他们的房地产公司资产的估值而遭检方起诉。

彭博社报道，纽约州总检察长詹姆斯星期三（9月21日）在纽约州法院提起诉讼。除了特朗普之外，诉状中还点名了这一地产公司特朗普集团（Trump Organization）、特朗普的三个成年子女——小唐纳德·特朗普、伊万卡·特朗普、埃里克·特朗普。他们都是这家地产公司的高级管理人员。

诉状称，被告“在准备特朗普年度财务状况表时涉嫌参与数起欺诈和虚假陈述”，欺诈行为“得到了特朗普集团最高层的批准，包括特朗普本人在内”。这项诉状是在詹姆斯星期三记者会召开前不久提交的。

詹姆斯说：“特朗普虚报了价值数以十亿美元计资产，用不正当方式营造自己的富人形象，他欺骗了系统，欺骗了我们所有人”。2011至2021年间，特朗普和他的公司虚报名下多处房产的估值，包括他在曼哈顿下城的一处摩天大楼、第五大道公寓楼和海湖庄园，这么做的目的是为了拿到更优惠的贷款条件，降低保费和赋税，及获得其他“难以置信的财务便利”。

詹姆斯说，她将寻求追缴被告约2.5亿美元（约3.5亿新元）的违法收益，禁止特朗普集团未来五年在纽约州从事任何商业房地产收购交易、禁止特朗普及他的子女在纽约州任何公司内担任高级职务或董事。她还会寻求任命一名独立监察员，负责监督特朗普集团的合规情况、财务申报和估值，以及至少五年对银行、保险公司和税务部门的披露情况。

虽然诉讼案是民事的，但詹姆斯说，她在调查中发现了联邦刑事责任，并已将这一事提交曼哈顿美国检察官办公室。