拜登谴责普京战争行为 践踏联合国宪章

（早报讯）美国总统拜登谴责俄罗斯总统普京对乌克兰的入侵违反了联合国的基本原则，并呼吁世界保持对乌克兰的支持。

彭博社报道，拜登星期三（9月21日）在联合国大会的演讲中说：“说白了，这场战争是为了消灭乌克兰作为一个国家的生存权利、消灭乌克兰作为一个民族的生存权利。无论你是谁，生活在哪里，信奉什么，这一切都应该让你感到毛骨悚然。”

他补充说：“如果有国家能够追求自己的帝国野心而没有后果，那么，我们现在所处的这个机构所倡导的一切都会变得岌岌可危。”

在拜登发表讲话的数小时前，普京发布了“局部动员”令，征召30万预备役人员。普京在全国电视讲话中还说，对乌克兰的战争是俄罗斯与美国及其盟友的殊死搏斗。知情人士称，在普京升级战争行动后，拜登调整了自己的发言。

拜登说：“就在今天，普京总统对欧洲发出了明确的核威胁，悍然不顾核不扩散责任。”

当前，俄乌战争进入一个关键时刻。一方面，乌克兰军队通过闪电攻势获得了军事优势，另一方面，随着欧洲陷入前所未有的能源危机，可能会考验美国盟国维持对普京施压的意愿。

拜登对俄罗斯、中国和伊朗对世界构成的核风险表示担心。他说““我也敦促每个国家重新致力于通过外交途径加强核不扩散机制。”他说：“核战争没有赢家，核战争绝不能打。”

拜登谴责俄罗斯发出“不负责任的”核武器使用威胁，称中国在没有适当透明度的情况下积累核武器，并重申美国防止伊朗获得核武器的决心。