开展“吊唁外交” 日相拟26日会晤美国副总统

（早报讯）美国副总统哈里斯下周二（9月27日）将出席日本前首相安倍晋三的国葬；日本首相岸田文雄拟26日与她会谈，并已就此展开最终协调，会谈后将举行招待晚宴。

共同社星期三（21日）引述日本政府消息人士透露，岸田26日至28日将与30多位海外政要举行个别磋商，开展“吊唁外交”。预计参加葬礼的海外人士约有700人。

岸田希望通过晚宴与哈里斯拉近距离，同时加深与各国政要的关系。

日本内阁秘书长松野博一21日在记者会上就“吊唁外交”强调，“将尽可能地与访日的众多海外政要集中举行会谈，切实回应他们的敬意。”

据相关人士称，岸田设想与就任后首次来日的哈里斯举行约30分钟的会谈，确认强化日美同盟并为实现“自由开放的印度太平洋”而合作，并希望包括晚宴在内用较多时间建立信赖关系。哈里斯拟28日视察美海军横须贺基地（神奈川县横须贺市）。

除了哈里斯，岸田还考虑26日与越南国家主席阮春福会面，并正在协调27日与欧洲理事会主席米歇尔、印度总理莫迪及澳大利亚总理阿尔巴尼斯会谈。

岸田拟28日会晤加拿大总理特鲁多、柬埔寨首相洪森，以及韩国国务总理韩悳洙。预计地点在东京元赤坂的迎宾馆，会谈时间各15分钟左右。

日本外长林芳正也将与参加国葬的部长级人士会谈。