马国内阁：先应付水灾及各州反跳槽法通过后才大选

（早报讯）马来西亚内阁星期三（9月21日）讨论了“第15届全国大选”日期后，认为应等今年底水灾过后，以及各州议会通过反跳槽法之后才举行大选，但内阁并未决定何时举行大选。换言之，内阁并未同意今年内举行大选。

环境及水务部长端依布拉欣星期四（9月22日）告诉《星洲日报》，内阁认为应该优先应对年底可能发生的水灾，同时等各州议会通过反跳槽法后，才举行全国大选。目前全国只有槟州议会通过反跳槽法。因此若按这个说法，马国今年内将不会举行大选。

端依布拉欣说，内阁星期三对大选的讨论时间不长，“也没（人）逼迫（内阁同意今年内大选）。”至于何时举行大选，他透露：“内阁关于大选的讨论并未提到日期，没讨论何时举行全国大选。”

他说，政府的当务之急是应对年底东北季风期间的水灾。“根据去年经验，年底到明年1月的雨季非常关键，所以内阁最优先事项是应付水灾而不是大选。”

他表示，内阁也关注目前许多州属的州议会尚未通过反跳槽法。反跳槽修宪案今年9月6日在宪报上颁布后，目前正等国家元首正式宣布生效日期。

端依布拉欣说，内阁希望各州也能修改州宪法，与联邦政府一致反跳槽。“否则未来联邦（国会议员）不能跳槽，但是州（议员）可以跳槽，就没意思了。”

他表示，伊党曾因为州议员跳槽而失去登嘉楼和霹雳州政权，所以伊党也主张各州议会必须通过反跳槽法。但他强调，修改州宪法是各州的权力，内阁希望要求各州能一致。“由此看来，大选之前还有很多事情需要更多时间处理。”