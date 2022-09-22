美众议院通过总统选举改革法案

（早报讯）美国国会众议院星期三（9月21日）通过一项总统选举改革法案，对大选认证选票流程等内容作出修改。

在当天的投票中，229票赞成、203票反对。投票结果基本按照党派划线，九名共和党议员加入民主党阵营投票赞成，但这九名共和党议员都将于今年底退休或未能取得连任。

这一法案内容包括重申副总统在清点选举人票的过程中仅具有仪式性作用，不得更改选举结果；各州仅能提交一份经认证的选举人票结果；在清点选举人票的过程中，众议院和参议院只有当三分之一议员均认为某州大选结果有误的情况下，才需要全体议员投票表决；如果某州或地方官员意图延迟投票或拒绝计票，则需法院介入。

多位共和党议员对这项法案表示反对，认为这一法案将使“大选被联邦化”。也有共和党议员指出，民主党人促成这项法案的目的就是针对前总统特朗普。

民主党议员则认为，这项法案不仅是对特朗普行为的回应，更是为了防止未来总统候选人意图推翻大选结果。

目前，参议院正在就这一法案进行审议，预计将在近期进行表决。

2021年1月6日，在国会清点总统大选选举人票期间，大批特朗普支持者暴力冲击国会，造成至少五人死亡。众议院调查国会山骚乱特别委员会调查结果称，为推翻2020年大选结果，特朗普曾施压多州官员、司法部高官以及副总统彭斯等。