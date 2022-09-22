巫统主席阿末扎希贪污案周五下判

（早报讯）巫统主席及马国前副首相阿末扎希被控涉及外国签证系统（VLN）案将在星期五（9月23日）宣判表面罪名是否成立。如果表面罪名成立，此案就进入实质审讯，阿末扎希也必须出庭自辩。若表面罪名不成立，阿末扎希就能无罪释放。此案可能牵动巫统当权派对举行全国大选的立场而备受关注。

69岁的阿末扎希共面对40项向签证系统运营商Ultra Kirana公司收取1356万新元贿赂的罪名。控状指他担任内长期间发出支持信，让UKSB继续处理中国一站式服务中心及外国签证系统。一旦罪成，阿末扎希可被判最高20年监禁和罚款不少于贿金五倍或1万令吉，取其高者。

沙亚南高庭法官莫哈末亚兹预计星期五上午宣判。巫统领导层非常关心此案，巫统最高理事会原定上星期五（16日）开会。但为了阿末扎希的案件，特别改在本星期五晚间召开。

根据惯例，巫统最高理事会议如果在晚间召开，巫统五巨头会议和政治局会议会就在当天中午举行。俗称五巨头的巫统五名最高领导人包括主席阿末扎希、署理主席莫哈末哈山，以及卡立诺丁、马哈兹尔和依斯迈沙比里三名副主席。依斯迈沙比里也是马国首相。

耐人寻味的是，根据外交部长赛富丁星期三（21日）透露，依斯迈星期四（22日）将飞抵美国纽约参加联合国大会，并在当地访问三天。换言之，依斯迈显然不会出席巫统领导层星期五举行的多场会议。