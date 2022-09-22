周四美市盘前微起 重点谈电动车小鹏

星期四（9月22日）重点：

（早报讯）●在承受显著抛售压力之后，美国华尔街股市主要股指期货星期四（9月22日）企稳。联储局在隔夜大幅加息。现在的目标利率已是自2008年以来的最高水平。最新的预测显示，到今年年底利率会是在4.25％至4.50％的区间。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起3.50点或0.09％，报3793.40点；纳斯达克100指数期货也微起4.50点或0.04％，报11642.03点；道琼斯指数期货则起60.50点，报30244.30点。

●美国股市投资者再次消化联储局的大规模加息行动，以及联储局在明年会继续加息对抗通胀的承诺。美国股市的主要股指在隔夜（星期三）交易的最后30分钟更是显著退低。

●标准与普尔500指数隔夜下跌66.00点，闭市报3798.93点。重量级的道琼斯指数则跌522.45点，闭市报30183.78点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.80％或213.75点，以11637.79点收市。

●美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是110亿3000万股，比过去20天的107亿9000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

●市场分析师预计，联邦快递（FedEx）即将在星期四晚上收盘后公布的季度每股盈利会是3.35美元，营业额则会是240亿1000万美元。联邦快递股价在盘前交易中微退0.15美元，截稿时报153.10美元。

●市场分析师预计，Costco Wholesale在收盘后公布的季度营业额会是720亿6000万美元，每股盈利则会是4.16美元。Costco Wholesale股价在盘前交易中上涨2.81美元，截稿时报495.88美元。

●部分电动车股盘前有回升迹象。Faraday Future Intelligent Electric Inc涨超过6％，蔚来起超过2％，理想也攀高超过4％。

●下文我们来看看隔夜推出新款电动车的中概股小鹏。盘前该股退低0.24美元，截稿时报13.85美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、英伟达（NVIDIA）、Carnival Corp和亚马逊（Amazon）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

自今年8月份小鹏G9开放预订24小时后，订单量就已经突破2万2000辆。（彭博社）

小鹏（XPeng）

（纽约证券交易所代码：XPEV）

中资电动车小鹏在星期三（21日）正式推出全新的G9款型休闲车（SUV），但是它的股价隔夜在美国股市却显著下挫11.55％。

虽然美国股市隔夜因为联储局宣布大规模加息75个基点，以及会在明年继续加息对抗通胀的消息而下跌，但是标准与普尔500指数隔夜也只下跌1.71％。因此，不少分析师在各个平台上，都把小鹏股价下跌原因归咎于中国国内各城封锁所带来的负面影响。

我们先看小鹏星期三发布的新车。小鹏这款快速充电的G9 SUV被许多市场分析师视为公司今年10月交货数字的主要驱动力。这个新款型的起价是30万9900人民币，最高则可达46万9900人民币（约4万4000美元至6万7000美元）。

在这次的发布会上，小鹏首席执行官何小鹏大胆直言，“如果说保时捷是上个时代的标杆，G9绝对会是这个时代的标杆，也是智能汽车迈向无人驾驶汽车前的最后一代。”

何小鹏对G9的信心，主要是因为G9的充电速度快。何小鹏说，G9是全球充电最快的豪华电动车。G9是配合小鹏自家的480kW超快充桩，最快充电5分钟，续航达200公里。

何小鹏本人对这款车型颇具信心，而且还放话说这个款型的电动车，明年销量将超过奥迪Q5款型，而且还能够达到月销连续1万辆的销售成绩。据了解，自今年8月份小鹏G9开放预订24小时后，订单量就已经突破2万2000辆。

小鹏G9款型将在10月份开始在中国市场交货，这也意味着小鹏第三季度的销售成绩还是依靠P5款型和P7款型维持着。之前小鹏算是依靠P7款型在市场上取得了成功，而这次G9则会是小鹏业务下一步冲刺的关键。

尽管小鹏业务不断在向前发展，在截稿时，小鹏股价在美市盘前交易却继续偏低超过2％。不过在Tipranks的12名分析师当中，还是有九名给予小鹏股“买进”的评级，三名给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是44.02美元，这些分析师还是认为该股向上潜能不错。