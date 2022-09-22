柬埔寨特别法庭终审 维持乔森潘终身监禁原判

（早报讯）联合国支持设立的柬埔寨特别法庭驳回红色高棉领导人乔森潘的上诉，维持终身监禁的原判。

法新社报道，特别法庭在星期四（9月22日）对当年柬埔寨政权最后一名在世的领袖乔森潘（Khieu Samphan）维持屠杀罪名和无期徒刑的判决。

91岁的乔森潘在上诉中指红色高棉（Khmer Rouge）的革命是个政治运动，旨在改善柬埔寨人民的生活。首席法官康林（Kong Srim）在长长的判决书中说：“法庭认为，乔森潘关于屠杀的论点没有根据，因此予以驳回。”法官说：“完全没有可能去想象，红色高棉的革命可以形容为宽宏无私。”

由波博（Pol Pot）领导的红色高棉政权在1975年至1979年统治柬埔寨期间，估计有多达200万人因处决、酷刑、饥饿及过劳而死，相当于当时柬埔寨人口的四分之一。

乔森潘曾担任国家主席，在红色高棉政权内属第四号人物。

2006年，柬埔寨政府同意在联合国的资助下设立特别法庭，由柬埔寨法官和国际法官共同审判涉嫌犯下严重反人类罪行的红高棉领导人。这个在2007年成立的法庭耗资3亿3000多万美元（4亿6582万新元），只追究了五个罪犯的罪行，其中两个在审判中途就逝世。波博从未受审，他在特别法庭成立之前的1998年就已离世。

这是特别法庭作出的最后一项判决，近16年的红色高棉种族灭绝与反人类罪诉讼案就此画下句点。