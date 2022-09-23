世卫：我们还没走出隧道 冠病大流行尚未结束

（早报讯）世界卫生组织总干事谭德塞淡化了他日前对冠病大流行临近尾声的说法，称现在就宣布冠病危机结束还为时过早。

法新社报道，谭德塞星期四（9月22日）说：“我们还没有走出这条隧道。”

谭德塞在9月14日的线上记者会说，世界正处于结束冠病大流行的最有利位置，“终点已在眼前”。这是世卫自2020年3月宣布冠病大流行以来，对疫情形势作出的最乐观评估。

美国总统拜登18日接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时即宣布，美国的冠病疫情已经结束。

不过，谭德塞22日在纽约联合国大会对媒体发表讲话时却不显得那么乐观，他明确强调，“终点在望并不代表我们已经到达终点。”

谭德塞重申，世界正处于结束疫情的最有利位置，每周的冠病死亡人数继续下降——现在的数字仅为2021年1月峰值的10%。全球三分之二人口已经接种冠病疫苗，其中包括四分之三的医护人员和老年人。

“我们在一条又长又黑的隧道里整整呆了两年半时间，现在我们才刚开始看到隧道尽头的曙光。”

但谭德塞提醒说，“我们还在隧道里”，他说：“我们还有很长的路要走，隧道里依然黑暗，一不小心，我们就会被隧道里的许多障碍物給绊倒。”

世卫最新通报数据显示，上周全球新增9800多起冠病死亡病例，比前一周下降了17%，新增确诊病例为320万起。