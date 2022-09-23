拜登小马可斯会晤 强调维护南中国海航行飞越自由

（早报讯）美国总统拜登和菲律宾总统小马可斯强调维护南中国海的航行与飞越自由，以回应中国在此争议水域施加的影响力。

路透社报道，拜登和小马可斯星期四（9月22日）在纽约联合国大会场边举行双边会谈，这是小马可斯6月出任菲律宾总统后首次与拜登面对面会晤。

美国白宫在两人会谈后发表声明说，“两国领导人讨论了南中国海局势，并强调支持维护航行与飞越自由以及和平解决争端。”

白宫说，双方会谈反映了美菲联盟的重要性，拜登在会谈中重申了美国对保卫菲律宾的坚定承诺。

拜登在会谈开始时告诉媒体，他将和小马可斯讨论南中国海、冠病疫情和可再生能源等议题，他也对小马可斯反对俄罗斯入侵乌克兰表示感谢。

小马可斯说：“美国在维护这个区域的和平方面扮演关键角色，并深得区内所有国家尤其是菲律宾的重视。”美国多次指责中国增加对南中国海主权声索方的“挑衅”行为。

菲律宾驻美国大使9月早前告诉日经新闻，菲律宾将允许美军在台湾遭到攻击时使用菲律宾的军事基地，“前提是，这对我们、对我们本身的安全很重要。”

小马可斯的已故父亲老马可斯1965年至1986年统治菲律宾。1972年，老马可斯为对抗政敌而实施戒严，随后进行独裁统治，直到1986年在人民力量革命中被推翻，带着家人流亡夏威夷。小马可斯22日与拜登的会面凸显了马可斯家族命运的逆转。