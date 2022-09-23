美拟推动加大施压缅甸军政府决议

（早报讯）美国正在寻求通过联合国加大施压缅甸军政府，并呼吁国际社会拒绝承认缅甸军方举行的选举可信。

在联合国大会举行期间，负责推动美国对缅甸外交事务的美国国务院参赞乔莱特（Derek Chollet）接受法新社访问时说，各方普遍认为，我们需要给予缅甸军政府更大的压力。

乔莱特星期四（9月22日）受访时指出，缅军在9月早前的一次空袭中造成11名学童死亡，并在7月处决了四名缅甸民运人士，引发国际挞伐。

乔莱特说，他同其他国家政府和缅甸影子政府“民族团结政府”（NUG）举行过会谈，也同缅甸少数民族武装进行了一次视讯会议。他与其他国家已就提出一项安全理事会决议，以加大施压缅甸军政府进行了讨论。

这项计划仍处于“非常早期阶段”，乔莱特没有提供具体细节。

握有安理会握有否决权的俄罗斯和中国均为缅甸军方盟友，乔莱特说，对安理会计划对缅甸军方施加更大压力，俄中会给予多大支持，“我们不能抱有不切实际的期望。”

他说：“重要的是，我们一定要尝试。”

缅甸军政府计划于明年8月举行大选，乔莱特说，他已敦促其他政府“绝对不能传达缅甸军政府举行的选举可信的信号”。

“我告诉他们，我们认为，这些选举不可能是自由和公平的，理由包括缅甸军政府控制不到一半的领土，政治犯不是被关押就是被杀害，翁山淑枝与外界完全被隔绝，整20个月都没有人见过她。”

22日早前，联合国缅甸人权状况特别报告员安德鲁斯已经警告，缅甸军方举行的选举将是一场“欺诈”。

自缅甸军方于去年2月1日发动政变以来，美国已对缅甸军方包括缅甸国防军总司令敏昂莱实施了一系列制裁。