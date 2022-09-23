美国航母抵达韩国 四年来首次

（早报讯）一艘美国航空母舰四年来首次于星期五（9月23日）抵达韩国。

美国海军罗纳德·里根号军舰及随行打击群的舰艇，在与韩国军队进行联合演习之前，停靠在南部港口城市釜山的一个海军基地。它的到来标志着美韩最新的重要部署，即让更多美国“战略资产”在这一地区运作，以对朝鲜产生威慑作用。

打击群指挥官唐纳利少将在舰上告诉记者，这次访问旨在建立盟国关系，并提高海军之间的互操作性。当被问及是否向朝鲜发出任何信号时，他说：“我们让外交官来传递信息。”但他补充说，联合演习将确保盟国能够应对所有威胁。“这对我们来说，是一个练习战术和行动的机会。”

韩国总统尹锡悦正推动进行更多的联合演习和展示军事力量，以此来警告朝鲜。朝鲜今年进行了创纪录的导弹试验，并被认为正在准备恢复自2017年以来的首次核试验。

朝鲜谴责美国早前的军事部署和联合演习是战争的预演，证明了华盛顿和首尔的敌对政策。

美国上星期说，这艘航母的访问清楚地表明它致力于部署和行使战略资产，以威慑平壤和加强区域安全。然而，在宣布这次访问时，美国海军没有提到朝鲜，只提到了定期的港口访问，并强调船员到釜山是为了在孤儿院当志愿者和探索韩国流行音乐。

一位因未被授权对媒体发言，而要求不透露姓名的船员说，他们期待这次的休息，但地缘政治的紧张局势一直存在。这名船员告诉路透社：“你不会真的忘记我们在这里的目的。”