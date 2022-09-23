曾公开反缅军队镇压 选美冠军滞留泰国机场

（早报讯）公开反对缅甸军事统治者的选美冠军韩莱星期五（9月23日）在泰国国际机场滞留了三天，并希望能获准入境。活动人士和她的雇主敦促当局不要将她送回缅甸。

去年，韩莱（Han Lay，音译）在泰国延期举行的2020年万国小姐选美比赛中，就缅甸军队在反军阀抗议活动的致命镇压发表演讲，引起国际关注。23岁的韩莱原名陶南达昂（Thaw Nandar Aung，音译），曾是缅甸万国小姐选美大赛冠军。

尽管过去一年，韩莱一直在泰国避难，但泰国当局仍拒绝她入境。

韩莱星期三（21日）在泰国曼谷的的素万那普（Suvarnabhumi）机场被拦下，当时她正从越南结束短暂访问后返回泰国。移民局称，她使用的是无效的旅行证件。与韩莱合作的活动管理团队说，他们希望她能够重新进入泰国。一名不愿具名的代表说：“我们唯一希望的是，她不要返回缅甸，因为如果她回去了，我们不知道她会发生什么事。”

泰国外交部发言人塔尼·桑格拉特星期五被问及韩莱的案件时说，当局“没有进行逮捕，现阶段也没有计划将她送到任何地方”。路透社无法联系到缅甸军政府发言人对韩莱的案件发表评论。

韩莱和她的经理声称，韩莱是国际刑警组织的最高警戒级别的对象。国际刑警组织星期五在给路透社的一封电子邮件中说：“对这个人没有红色级别通缉令”。

韩莱在面簿发文说，缅甸警察在曼谷机场寻求与她会面，但她拒绝了，并已联系了联合国难民机构。

人权观察亚洲处副处长罗伯逊发推文说，泰国当局应给予韩莱保护，在任何情况下都不能将她送回缅甸。