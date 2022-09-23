周五美市盘前下跌 重点谈零售巨头沃尔玛的旺季招聘活动

星期五（9月23日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期五（9月23日）下跌。在全球央行先后都在本星期强调要提高利率以平息通胀后，投资者都开始调整投资组合，为全球经济增长放缓做准备。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌50.40点或1.34％，报3707.60点；纳斯达克100指数期货退低165.30点或1.44％，报11336.30点；道琼斯指数期货则下跌372.00点，报29704.70点。

●美国股市主要股指隔夜（星期四）收低。这也是美市连续第三个交易日下跌。联储局再度大幅加息，导致投资者抛售科技股和成长股。

●标准与普尔500指数隔夜下跌31.94点，闭市报3757.99点。重量级的道琼斯指数则跌107.10点，闭市报30076.68点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.17％或136.14点，以11501.65点收市。

●美国股市隔夜的交易继续保持活跃，交易所的总成交量是113亿9000万股，比过去20天的109亿1000万股平均成交量显著增加许多。

盘前交易重点：

●联邦快递（FedEx）业绩显示，截至8月31日的季度，公司调整后的每股盈利从去年同期的4.37美元下降至3.44美元，营业额则从220亿美元增加至232亿美元。联邦快递还宣布在2023财年回购15亿美元的自家股。该公司计划在第二季度在市场回购10亿美元的普通股。联邦快递股价在今晚盘前交易中下跌2.98美元，截稿时报151.56美元。

●路透社日前报道，瑞士信贷集团（Credit Suisse）正考虑退出美国市场。虽然瑞士信贷集团极力否认，但是市场投资者仍旧存有怀疑，导致该股股价在隔夜暴跌至历史低点。瑞士信贷股价在盘前交易中继续下跌0.43美元，截稿时报4.28美元。

●电动车巨头特斯拉（Tesla）隔夜宣布大规模召回将近110万辆在美国卖出的电动车。这些电动车的车窗自动反转系统，在检测到障碍物之后可能无法做出正确反应。盘前该股退低5.39美元，截稿时报283.20美元。

●虽然Costco Wholesale隔夜发布的第四财季业绩，比市场分析师之前预测的还要好，但是Costco股价在盘前却下跌15.59美元，截稿时报471.58美元。

●下文我们来看看零售巨头沃尔玛（Walmart）的旺季招聘活动。星期五盘前该股下跌0.87美元，截稿时报132.52美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Carnival Corp、苹果（Apple）、挪威游轮（Norwegian Cruise Line）和亚马逊（Amazon）。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

在消费者都在谨慎开支之际，沃尔玛的自家品牌的需求预料也会有更出色的表现。（法新社）

沃尔玛（Walmart）

（纽约证券交易所代码：WMT）

全球最大的零售巨头沃尔玛对接下来应付假日旺季的招聘活动，采取了谨慎的态度。沃尔玛隔夜公布，公司计划在今年底假期开始之前增加4万名临时员工（配合季节性质的业务）和全职员工。这个数字远低于去年同时期增加的15万名员工，似乎反映出沃尔玛对接下来的销售量不敢抱太大的希望。

在通货膨胀不断上升的大环境下，不确定的宏观环境正在影响着消费者的支出模式。消费者在必需品上支出的改变，对零售商肯定造成影响。这也迫使零售商不得不降价促销以清理库存，直接打击到他们的利润。沃尔玛也不例外。此外，劳动力市场继续吃紧，市场供应短缺扭曲了业务的运作，零售商肯定是伤脑筋的。

尽管近期面临不利因素，华尔街分析师普遍对沃尔玛的前景仍持乐观态度。在Tipranks的29名分析师当中，还是有22名给予沃尔玛股“买进”的评级，七名给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是151.72美元，意味着该股仍有12％左右的上涨潜力。

除了分析师之外，根据TipRanks从对冲基金经理那里搜集的讯息显示，对冲基金经理们在上个季度也增持了270万股沃尔玛股票。

尽管沃尔玛销售和利润率预料会继续面对压力，但它这次清理过剩库存和降价行动以带动公司业绩，其实对公司的长期发展是好的。在消费者都在谨慎开支之际，沃尔玛的自家品牌的需求预料也会有更出色的表现。

这厢谨慎，另一厢却乐观非常。沃尔玛的竞争对手之一Target也在隔夜宣布，计划在接下来的佳节期间雇用10万名临时员工，并在10月的第一个星期就开始降价促销。Target在去年的购物旺季也雇用了相同数量的员工。

到底今年底的佳节旺季会带给零售商怎样的“圣诞礼物”，我们拭目以待。