布林肯王毅纽约会晤90分钟 重点谈台海和平稳定

（早报讯）美国国务卿布林肯在纽约联合国大会场边与中国国务委员兼外长王毅举行会晤，双方讨论了保持开放沟通渠道的必要性，重点围绕台海紧张局势进行交流。

彭博社和路透社综合报道，布林肯和王毅星期五（9月23日）谈了90分钟。这是两人7月在印度尼西亚峇厘岛二十国集团（G20）外长会议之后首次见面。

美国一高级官员告诉媒体，台湾问题是此次会晤的焦点，两人就此进行了直接、坦诚和深入的对话。

这名官员说，布林肯向王毅清楚表明，“美国一直以来恪守一个中国政策，这一政策没有改变，维护海峡两岸的和平与稳定绝对至关重要”。

布林肯也再次强调，如果中国为俄罗斯入侵乌克兰提供物质支持或大规模逃避制裁可带来的影响。

另据新华社报道，王毅说，当前中美关系遭遇严重冲击，其中的教训美方需要汲取。中美关系正处于关键当口，亟需双方本着对世界、对历史、对两国人民负责的态度，建立两个大国正确相处之道，推动两国关系止跌回稳。

王毅重点针对近期美方在台湾问题上的错误行径全面阐述了中方的严正立场，强调台湾问题是中国核心利益中的核心，在中国人心中的分量重如泰山。维护国家主权和领土完整是我们的使命所在，从不含糊。

美方在台湾问题上对中方是有明确政治承诺的。远有中美三个联合公报，近有美本届政府多次表明不支持“台独”。但美方的行动却与此背道而驰，企图破坏中国的主权和领土完整，阻挠中国的和平统一大业，搞所谓“以台制华”，甚至公开声称要协防台湾，发出了十分错误和危险的信号。美方应原原本本回归中美三个联合公报和一个中国原则，干干净净重申一个中国政策，清清楚楚表明反对各种“台独”分裂活动。

王毅强调，中美两个大国既有共同利益也有深刻分歧，这一点不会改变。双方从接触第一天起，就知道是在和制度不同的国家打交道，这并未妨碍双方基于共同利益开展合作，也不应该成为中美对立对抗的理由。希望美方端正对华认知，反思和改变以遏制打压为主线的对华政策，不要再试图以实力地位同中国人打交道，不要总想着阻遏中国的发展，不要动辄就搞单边霸凌。要为双方恢复正常交往创造良好氛围，要推动中美关系回到健康稳定的发展轨道。

美国众议院议长佩洛西8月2日到台湾访问，她于次日飞离台湾后，中国大陆解放军就在台湾周边海空域举行大规模军事演习。而美国总统拜登9月18日接受电视专访时说，如果中国大陆对台湾进行“史无前例的进攻”，美军会防卫台湾。这是拜登第四度公开表明美国会派兵协防台湾，也是迄今为止对这个问题的最明确表态。

尽管白宫坚称美国对台政策没有改变，但北京指拜登的言论向那些寻求台湾独立的人发出了错误的信号。