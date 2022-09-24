所罗门群岛总理：与中国建交但保持中立 不会选边站

（早报讯）所罗门群岛总理索加瓦雷说，与中国正式建立外交关系后，所罗门群岛受到了“许多不公平的攻击”和媒体的诋毁。

路透社报道，索加瓦雷星期五（9月23日）在纽约联合国大会上致辞时说，自2019年与中国建交，所罗门群岛一直受到“毫无根据和错误的批评，甚至恐吓”。

不止如此，所罗门群岛受到了媒体“不公平的对待”，遭到“攻击”和“诽谤”。他说：“我们的民主和主权受到威胁。”

索加瓦雷说，虽然所罗门群岛和中国的关系日益密切，但所罗门群岛依然保持中立，不会与任何针对所罗门群岛、其他主权国家或受威胁区域与国际和平的外部力量或安全组织结盟，也不会被迫选边站。

所罗门群岛2019年与台湾断交，并转而与中国大陆建交。自此，它和中国大陆似乎越走越近。

今年早前中国与所罗门群岛签署了一份安全协议，更引发了太平洋地区军事化的风险。而索加瓦雷近期对美国的态度有明显落差，进一步令美国感到担忧。

8月7日，索加瓦雷缺席在瓜达尔卡纳尔岛举行的二战战役80周年纪念仪式。那场纪念仪式是由美方举办，当地媒体指索加瓦雷“故意冷待”美方。

8月23日，美国海岸警卫队巡逻艇奥利弗·亨利号（Oliver Henry）向所罗门群岛发出靠港补给的请求，但没有获得回应。美国巡逻艇过后到巴布亚新几内亚进行补给。

索加瓦雷后来澄清，所罗门群岛向美国巡逻艇发出了许可，只是当时巡逻艇已经开走。