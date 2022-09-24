加拿大与韩国建立全面战略伙伴关系

（早报讯）加拿大和韩国发布领导人联合声明，宣布将双边关系升级为全面战略伙伴关系。

韩国总统尹锡悦星期五（9月23日）结束对加拿大为期两天的工作访问。期间，加拿大总理特鲁多及多名部长，在渥太华与尹锡悦一行进行了长时间的会晤。

双方同意提升双边关系，并重点推进五个共同关注的事项，包括维护基于规则的国际体系等价值观；加强安全和防务伙伴关系；在供应链、关键矿产、科技创新等领域开展合作；促进贸易与投资；应对气候变化、深化卫生和文化领域的伙伴关系。

两国将展开新的年度双边气候变化对话，更新在防务材料合作、工业技术和创新等领域的谅解备忘录，并计划启动一个由外交部门和工业部门参与的经济安全问题高级别对话。加拿大和韩国也将加强人工智能、5G之后的下一代通信网络等新兴技术领域的合作。

联合声明也谈及朝鲜问题，两名领导人重申实现朝鲜完全无核化是两国的共同目标。尹锡悦向加拿大介绍了韩国的对朝政策；特鲁多对韩国为构建无核且和平繁荣的韩半岛所付出的努力，表示强烈支持。

韩国目前是加拿大的第七大贸易伙伴、第七大商品出口市场和第六大商品进口来源地。两国间的自由贸易协定于2015年开始实施。加拿大与韩国在2023年将迎来建交60周年。