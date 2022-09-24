强风暴“菲奥娜”横扫加拿大东岸 数十万户断电

（早报讯）强风暴“菲奥娜”星期六（9月24日）横扫加拿大东部，吹倒了树木和电线杆，导致50多万家庭和企业停电。

菲奥娜（Fiona）从飓风降级为后热带气旋（Post-Tropical Cyclone），但仍以每小时近85英里（140公里）的风速登陆加拿大东岸。

加拿大公用事业公司说，新斯科舍省（Nova Scotia）约有79%的客户，即41万4000人，面临断电的情况；爱德华王子岛（Prince Edward Island）有95%，即8万2000人，失去了电力。这一地区的移动电话服务也很不稳定。警察报告说，有多条道路封锁。

美国国家飓风中心（National Hurricane Center，简称NHC）说，“菲奥娜”在穿过新斯科舍省后，吹向圣劳伦斯湾（Gulf of Saint Lawrence）。新斯科舍省和爱德华王子岛出现多起树木和电线杆倒塌的报告。

风暴在向北行进时，有所减弱。NHC说，截至星期六早上8时（新加坡时间晚上8时），“菲奥娜”在哈利法克斯（Halifax）东北方向约200英里（340公里）的圣劳伦斯湾上空，风速达每小时140公里，后以每小时37公里的速度向北猛冲。专家们预测，“菲奥娜”将出现强风、风暴潮和强降雨。

本星期早些时候，“菲奥娜”已经横扫多个加勒比岛屿，造成至少八人死亡。波多黎各有330万户陷入几乎全部断电的情况，截至23日，仍有近100万户处于断电状态。加拿大飓风中心说，它记录的可能是加拿大史上气压最低的风暴。