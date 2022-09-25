韩国：朝鲜星期天发射一枚弹道导弹

（早报讯）韩国军方说，朝鲜星期天（9月25日）向东部海域发射一枚短程弹道导弹。

这是朝鲜自今年6月初创下单日导弹发射最高纪录以来，最新一次的弹道发射。

朝联社引述韩国联合参谋部报道称，朝鲜在25日上午6时53分（新加坡时间5时53分）在平安北道泰川一带向东部海域发射了一枚短程弹道导弹，导弹的飞行距离约600公里，飞行高度约60公里，速度约5马赫。

韩国联合参谋部长金承谦在朝鲜发射导弹后，立即通过视频会议与韩美联合司令部司令保罗·拉卡梅拉共享情况，称韩美两国将通过联合军演进一步巩固协防态势，严正应对朝鲜的一切挑衅威胁。

韩国军方谴责朝鲜发射导弹的行为对朝鲜半岛乃至国际社会的和平稳固构成严重威胁，明显违反联合国安理会决议，强烈敦促朝方立即停止发射活动，并重申将与美方保持紧密合作，密切监视朝方动向。

日本国防部长滨田靖一则说，朝鲜导弹飞行高度估计达50公里，并可能在不规则的轨道上飞行。他还说，导弹降落在日本专属的经济区之外。

9月23日，美国“里根”号核动力航母（CVN-76）战斗群驶入韩国釜山海军作战基地，并计划于本月底在韩国东部海域与韩国军方实施联合军演。这是美国航母时隔五年再度驶入韩国釜山作战基地。

近几个月以来，韩美官员一直在警告朝鲜当局正准备进行另一次核试验。“里根”号航母的出现被认为是韩美两国对朝鲜发出的“警告”。

韩联社23日引述美国之音报道称，在对美国遥感卫星数据“星球实验室”（Planet Labs）的卫星图像进行分析后发现，朝鲜有拆除金刚山旅游园区内韩方设施的迹象。

韩美两国领导人今年5月曾商定，将适时协调在韩部署美国战略武器。此后，两国防长再于7月商定通过在朝鲜半岛部署美国战略武器，强化韩美同盟威慑态势。