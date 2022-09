英国新书指梅根的王室助手称她为“自恋的反社会者”

(早报讯)英国一本有关王室的新书称,萨塞克斯公爵哈里王子的妻子梅根因要求苛刻而被助手称为“自恋的反社会者”;助手们也在哈里和梅根离开王室后自称“萨塞克斯幸存者俱乐部”。

英国《镜报》报道,由《泰晤士报》王室记者瓦伦丁·洛(Valentine Low)撰写的新书《Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown》,声称揭开了哈里夫妇脱离王室前所发生的事情内幕。

新书指哈里夫妇和助手之间的关系,在他们的南太平洋之行后急速恶化。当时,哈里告诉受邀采访那次王室之行的媒体成员说:“感谢你们的到来,尽管你们没有受邀。”

新书称:“这非常无礼,而且不正确。媒体受邀采访那次行程。后来,哈里的助手告诉他,他的言论有多么糟糕。哈里回答说:‘好吧,你不应该让我去做的。’哈里的任性行为在很大程度上揭示了这对夫妇与助手们之间不断恶化的关系。

“事情是如此的糟糕,以至于哈里和梅根的助手后来自称为苏塞克斯幸存者俱乐部(Sussex Survivors' Club)。”

助手们相信梅根精心策划脱离王室 目的为赚钱

作者还写道:“消息人士称,助手们为梅根起了一个糟糕的绰号:‘自恋的反社会者'”。

《每日邮报》也引述新书说,梅根的助手们相信,梅根精心策划脱离王室,过程中还留下“证据痕迹”。

书中形容这些助手为“不错的人”,他们相信梅根并且“愿意做任何事情”来帮助这对夫妇取得成功。但助手们后来相信,梅根是有预谋脱离王室的。他们“怀疑她最终是想赚钱”,而她能做到这一点的唯一方法就是离开王室,回到美国。

新书称,2018年10月,梅根代表王室访问澳大利亚时,曾抱怨不明白自己为什么要与人握手和现身公众场合。据报有工作人员听到她说:“我不敢相信我没有为此获得报酬。”