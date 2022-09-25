安华否认来届大选到安邦国会选区竞选

（早报讯）马来西亚反对党人民公正党主席安华说，他不曾宣布来届大选将到雪兰莪的安邦国会选区竞选。他也嘲讽国会下议院副议长及柔佛土著团结党峇株巴辖区国会议员莫哈末拉昔当年在槟城表现欠佳，才被公正党调往柔佛。

安华也是森美兰波德申区国会议员。莫哈末拉昔日前指安华来届大选可能“逃到”马来选民占51%、华族选民占32%的安邦国会选区，因为公正党和希盟已经失去马来选民的支持。

安华星期天（9月25日）下午在槟州威南出席公正党全国妇女组集会后，在记者会上受询时说：“拉昔是谁？当年他被调到峇株巴辖，因为他在槟城的表现不好！”他强调，自己不曾宣布要竞选安邦国会选区，并讥讽莫哈末拉昔想捍卫祖莱达也不是用这样的方式。

目前的安邦区国会议员是全民党候任主席祖莱达。她曾是公正党妇女组主席。她2020年2月底喜来登事件后，跟随前公正党署理主席阿兹敏退出公正党，过后加入土团党。她今年5月26日退出土团党，过后加入全民党。

莫哈末拉昔是前公正党党员，在2013年大选当选槟州班台惹查区州议员，并出任槟州第一副首长。他在2018年大选则被派往柔佛的峇株巴辖国会选区参选。安华日前受媒体访问时说，公正党将从“叛徒”手中夺回选区，并考虑带领党内资深领袖前往“叛徒选区”参选。